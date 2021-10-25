/658081/عمرو-القطامي-إلغاء-حالة-الطوارئ-يؤكد-نجاح-الدولة-المصرية-فى-التغلب-على-الإرهاب-بالبناء-والتنمية

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بإلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكدا ان الدولة المصرية استطاعت مواجهة الإرهاب والتغلب عليه بالبناء و التعمير و التنمية.

دوت الخليج

ووجه النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم،خالص التحية والتقدير للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة وقوات الشرطة على بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات للحفاظ على استقلا الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

إلغاء حالة الطوارئ يؤكد نجاح الدولة المصرية فى التغلب على الإرهاب بالبناء والتنمية

وأكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن الدولة بدأت تجني ثمار تلك السنوات من خلال قرار الرئيس السيسي بالغاء حالة الطوارئ، مثمنا بدور الشعب المصري العظيم ورجال مصر الأوفياء في مواجهة تلك التحديات وتحمل الصعاب التي مرت بالبلاد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.