/658082/النائب-شحاتة-أبو-زيد-إلغاء-مد-حالة-الطوارئ-ثمار-جهود-سنين-من-العمل-والتضحية

دوت الخليج

وأشار النائب شحاتة أبو زيد، إلى أنه بالرغم من إعلان حالة الطوارئ في أنحاء الجمهورية منذ سنوات طويلة إلا أن قرار إلغائه اليوم، يعتبر نتيجة للجهود المبذولة من قبل رجالنا في القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن حرص الرئيس السيسي المستمر لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والامان للشعب المصري، وتحقيق مشروعات و إنجازات تنموية فى جميع أنحاء مصر.

النائب شحاتة أبو زيد: القرار نتيجة لتكاتف الشعب المصري مع قيادته الحكيمة

واستكمل:” يأتي هذا القرار نتيجة لتكاتف الشعب المصري مع قيادته الحكيمة، ولتضحيات قدمها رجال شرفاء من أبناء القوات المسلحة والشرطة وجب علينا أن نتذكرهم بكل الفضل والعرفان.

إلغاء حالة الطوارئ

وقال النائب شحاتة أبو زيد:" إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء تعبيرا عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد، ويؤكد أن مصر حققت أهدافها كاملة في القضاء على الإرهاب، وأصبحت بحق واحة للأمن والاستقرار في المنطقة بفضل جهود قيادتها الحكيمة وقوانها المسلحة ورجال أمنها البواسل وبقوة شعبها العظيم".

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.