وزيرة البيئة: النمو الأخضر الحل لاستدامة الحياة على الأرض

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لها دور هام فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادم، خاصة فى ظل الظروف التى يعانى فيها العالم من تداعيات العلاقة بين الإنسان والكوكب، حيث أسفرت هذه العلاقة عن تأثيرات على صحة كليهما.





جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة وزيرة البيئة التى ألقتها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركتها فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتى أطلقتها المملكة العربية السعودية برعاية ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث نقلت وزيرة البيئة إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمبادرة وتمنياته بدوام التوفيق والتقدم للمملكة وشعبها.

ويشارك فى تلك القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف وعدد من الخبراء من القطاع المالى وبمشاركة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وجون كيرى المبعوث الأمريكى للمناخ وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى.

وأوضحت فؤاد، خلال كلمتها، أن النمو الأخضر هو الحل الوحيد لاستدامة الحياه على كوكب الأرض وهو يتم من خلال سياسات تمكينية وتمويل مستدام وشراكات مع كافة أطياف المجتمع.

وأكدت وزيرة البيئة أن القمة تبحث تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وبحث نهج مشترك لتمكين التحول الاخضر وما الذى يمكن أن تفعله الحكومات للاستفادة من التمويل المستدام.

وأضافت أن مصر تعد من الدول التى لديها توجها لإرادة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة مستندة على العديد من الآليات المؤسسية والتشريعية والتمويلية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجيات التى تم الانتهاء منها سواء الشاملة مثل رؤية مصر 2030 التى تأخذ فى مضمونها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أو الاستراتيجيات القطاعية مثل الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035، وكذلك الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية منخفضة الكربون والتى تم الإنتهاء منها، كما تم الانتهاء من الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر.

وأوضحت فؤاد أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050 نظرا لإدراكنا لأهمية النظر والاهتمام بقضية التغيرات المناخية وسيتم إطلاق تلك الاستراتيجية خلال مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية فى جلاسكو، حيث تضم مجالات كلا من التخفيف والتكيف.

وتابعت أن الاستراتيجية وحدها لن تحل المشكلة، لذا فقد قامت الحكومة المصرية فى ظل جائحة كورونا بتخضير موازنه الدولة، كما تم إصدار دليل إرشادى لمعايير الاستدامة البيئية لتكون الحاكم لكل مشروعات الحكومة، مشيرة إلى أننا سنصل فى عام 2021/2022 إلى 691 مشروع أخضر، ونأمل أن نصل إلى أن تكون 30% من مشروعاتنا خضراء بحلول عام 2024.