الخشت : قرار بإلغاء الطوارئ تاريخى للرئيس ويعنى تحقيق النجاح فى الوصول...

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيس بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد قرار تاريخى للرئيس ويعنى تحقيق الانتصار والنجاح فى الوصول بالبلد، إلى الأمن والاستقرار.

وأضاف الخشت، فى بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن قرار الرئيس السيسى بإلغاء حالة الطوارئ يعنى المضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، وقرار سوف تترتب عليه نتائج كبرى على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى وان مصر تسير إلى الامام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء.

وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والإستقرار.

ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.