"متحدث الوزراء": الإرهابيون هم الذين كانوا يعانون من فرض حالة الطوارئ

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ يثبت أنها لم تكن غاية في حد ذاتها بقدر أنها وسيلة، من أجل استقرار البلاد بعد فترة عصيبة عاشتها مصر بعد ثورتين، وتابع: "قرار الرئيس السيسى يؤكد أن مصر قوية ومستقرة".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى قناة "صدى البلد"، أن حالة الطوارئ وسيلة تستخدمها كل دول العالم عند تهديد الأمن القومى.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن من يمارسون الإرهاب هم الذين كانوا يعانون من فرض حالة الطوارئ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء.

وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والإستقرار. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".