يعكس حالة الاستقرار والتنمية.. القومي لحقوق الانسان يشيد بقرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ

ثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان غاليا إعلان رئيس الجمهورية إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد مساء اليوم.
وأكد المجلس أن هذا الإعلان الشجاع والواعى لهو خطوة هامة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصرى ، كما انه يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .
واعتبر المجلس أن قرار الرئيس يأتى تنفيذا أمينا وشجاعا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان. ويؤكد مجلس حقوق الإنسان على أن الخطوات التى اتخذها الرئيس السيسى مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان تمثل فرصة غير مسبوقة وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان. جمهورية جديدة يتمناها ويستحقها شعب مصر العظيم.
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