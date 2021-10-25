/658087/النائب-محمود-عصام-قرار-الغاء-حالة-الطواريء-تاريخي-ويبعث-رسالة-للعالم-باستقرار-الدولة

أشاد النائب محمود عصام موسي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال النائب محمود عصام موسي، ان هذا القرار تاريخى بإنهاء حالة الطوارىء بما يعنى تحقيق مبدأ سيادة القانون ومحاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى، ويعكس قرار انهاء حالة الطوارىء أيضا ان الظروف الاستثنائية التى فرضت من أجلها لمواجهة الجماعات الارهابية باتت غير موجودة وان الدولة ومؤسساتها نجحت في حسم المعركة لصالح المجتمع ونأمل في مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيا في جرائم الرأى، واطلاق سراح غير المتورطين في جرائم عنف وحمل السلاح ضد الدولة أو المواطنين.

النائب محمود عصام: قرار الرئيس السيسي بإلغاء الطوارئ تاريخي.. وسيساهم في تحسين صورة مصر بالعالم

وأشار عضو مجلس النواب، ان هذا القرار سيساهم ايضا في تحسين صورة مصر امام العالم وسيمنع الأصوات المزايدة في الخارج التى طالما وجهت انتقادات لمصر بسبب فرض حالة الطوارىء منذ عام ٢٠١٤.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

الرئيس السيسي يلغي حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد

وتابع الرئيس السيسي:” هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء “.

الرئيس السيسي: نمضى معًا بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة

واستكمل:” إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

وأضاف:” ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج.