/658093/إختلاس-مبلغ-مالى-ضخم-يقدر-بـ-4-مليون-و-600-ألف-بٱحدى-مكاتب-بريد-المحلة

شهدت قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واقعه إختلاس كبيرة داخل المكتب الخاص بالقرية، حيث تجمهر عدد كبير من الأهالى والعملاء الذين لهم حسابات مالية بالمكتب فور علمهم باختلاس مبلغ مالى ضخم من المكتب يقدر بحوالى ٤ مليون و ٦٠٠ الف جنية مصرى بالإضافة إلى تصفية حسابات بعض من العملاء بالمكتب ..مما ترتب على ذلك حالة من الهرج والمرج داخل القرية ويرصد دوت الخليج

إختلاس مبلغ مالى ضخم يقدر ب 4 مليون و 600 ألف بٱحدى مكاتب بريد المحلة

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى بورود بلاغ يفيد بتجمهر عدد كبير من الأهالى من عملاء مكتب بريد المعتمدية أمام المكتب إحتجاجا على إختلاس أموالهم وتصفية حساباتهم.

على الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى مكان الواقعة للاستماع إلى المواطنين فى شكواهم والتى أكدوا أنهم تفاجئو بنقص فى الأرصدة وتصفية الحسابات الخاصة بهم بصورة مفاجأة دون علم أحد من المتضررين وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة لأخطار النيابة العامة بتولى التحقيق.

على جانب أخر قام اليوم الأستاذ اسلام النجار رئيس مجلس مدينة سمنود بجولة ليلية تفقدية لضبط المخالفين فى الشارع السمنودى، تأتى هذه الجولات اليومية ضمن البرنامج العملى اليومي لرئيس المدينة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حملات ليلية بقيادة «النجار» لضبط الشارع السمنودى

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الكافيهات التى تستخدم الشيشة بالمخالفة لإجراءات حظر الشيشة وقرار رئيس مجلس الوزراء.

حيث تم تحرير محاضر غلق ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، الأمر الذي يساعد على تطبيق القانون وفرض الإنضباط داخل الشارع.