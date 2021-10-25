/658086/محمود-القط-إلغاء-حالة-الطوارئ-يؤكد-قدرات-الدولة-خارجيا-وداخليا

أشاد النائب محمد القط، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، مشيرا إلي أن القرار بمثابة تأكيد على استقلال القرار المصري .

أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار و الإعلام بمجلس الشيوخ بأن قرار إنهاء حالة الطوارئ الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بالتبعية إيقافا تاما لقانون الطوارئ و إنهاء لآخر الإجراءات الاستثنائية و إعلان عن استكمال الخطوة الأخيرة في استقرار الدولة و بهذا القرار تعلن جمهورية مصر العربية عن استقلال قرارها و أنها تحدد أولوياتها طبقا لتقييمها لمحددات الدولة المصرية فقط هى من تعمل على تقييمها و تقديرها .

وأشار النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ أن الاستراتيجية القومية لحقوق الانسان يجب أن تبدأ إجراءتها التنفيذية في ظروف طبيعية كاملة.

وتابع محمود القط أن مصر لم تكن لتأخذ هذا القرار في ظروف يعاني منها الاقليم بالكامل من التوتر و الإجراءات الاستثنائية، وبدون الوقوف على ارض صلبة و ثابتة أمنيا و اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.

وأضاف القط أنه بالرغم من أن حالة الطوارئ لم تكن لها تأثيرا مباشرا على كل مواطن مصري لا يرتكب مخالفة او خرق للقانون إللا أنه اليوم لم يعد هناك ما يستند إليه كل من كان يريد التشكيك في قدرات الدولة داخليا و خارجيا و لم يعد هناك اي مدخل للتشكيك في توجهات الدولة للبناء و التنمية و الحرص على ان يعيش المواطن حياة آمنة ، مستقرة و كريمة.