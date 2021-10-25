/658088/أحمد-دياب-يتحدث-عن-إيجابيات-الدوري-المصري-بعد-نهاية-اليوم-الأول-المميز

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه سعيد بعودة بطولة الدوري المصري من جديد، وأنه تشرف بالعمل خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" أشكر وزارة الداخلية ووزارة الصحة المصرية بعد عودة الجماهير للدوري المصري خلال الموسم الجديد، وأيضا النقل التليفزيوني الجيد واليوم الجميع كان سعيدا".

وتابع "الجميع ساهم في خروج اليوم الأول من البطولة بشكل ممتاز، بداية من وزارة الداخلية، وشركة تذكرتي وكل من شارك، ومفيش كورة من غير جمهور، والصورة كانت مبشرة بالخير".

وواصل "أثق في الجماهير بشكل كبير للغاية، والفترة القادمة سوف تشهد تواجد عدد أكبر من الجماهير، وهناك قدرة على الاستمرارية بنقل بطولة الدوري بنفس الجودة التي ظهرت خلال مباريات اليوم، وأشكر قنوات أون تايم سبورتس على الدعم والمساندة".

واختتم "أعلم أن طموحات الجماهير كبيرة للغاية، والأهم هو النجاح هذا الموسم للجميع وخروج بطولة الدوري بشكل يليق بكرة القدم المصرية".

افتتاح الدوري.. فيوتشر يحقق الفوز على فاركو بهدف أيمن الصفاقسي «فيديو»

انتهت أحداث مباراة فيوتشر أف سي وفاركو، بنتيجة هدف دون رد في لصالح فيوتشر، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب السلام.

سجل فريق فيوتشر أول أهدافة في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، خلال المشاركة الأولى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن اللاعب التونسي أيمن الصفاقسي أن يسجل الهدف الأول للفريق، مع مطلع الدقيقة 67 وذلك بعدما تمكن أن يستغل تمريرة رائعة من أحمد رفعت جناح الفريق.

بذلك يدخل أيمن الصفاقسي تاريخ الدوري المصري ونادي فيوتشر كأول لاعب يسجل أول أهداف الفريق في البطولة.

ايمن الصفاقسي يسجل الهدف الال لنادي فيوتشر بصناعة احمد رفعت ون تو مع عمر كمال

تابع @masrkora#فيوتشر_فاركو pic.twitter.com/SjUTJVcrfr — ميديا كورة مصر 🇪🇬 (@koramasr1) October 25, 2021

وبهذا الفوز يحقق فريق فيوتشر الفوز الأول له في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد أول ظهور له في بطولة الدوري المصري بالنسخة الـ 63 من تاريخ البطولة.

تشكيل فيوتشر أمام فاركو:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: سعد سمير، كريم عرفات، جوناثان، محمد عبد المنعم

خط الوسط: عمر سافيولا، غنام محمد، مصطفى البدري

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، مروان محسن

تشكيل فاركو في المباراة:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: رامي صبري، علاء سلامة، أحمد مودي، جابر كامل

خط الوسط: محمود حمادة، محمود عماد، أحمد صغيري

خط الهجوم: عمرو جمال، سيف تيري، إسلام جمال

علي ماهر: سعيد بثقة إدارة «فيوتشر».. وأشكر أحمد دياب على الدعم المستمر

أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أنه سعيد بالتواجد على رأس الإدارة الفنية لفريق فيوتشر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم صفقات فيوتشر "سعيد بهذه الثقة العمل مع لاعبين كبار ولديهم خبرات عالية في بطولة الدوري المصري".

وزاد "أتمنى أن يضم منتخب مصر عدد كبير من لاعبي فيوتشر خلال الفترة القادمة، وأريد أن تنتظر الجماهير مباريات فيوتشر، ويكونوا سعداء".

وأكمل "لا يوجد مدير فني ناجح بدون إدارة ومعاونين، وأشكر الجميع على الدعم والمساندة خلال الفترة الأخيرة، وأقدم التحية للنائب أحمد دياب الذي يعمل من أجل تهيئة كافة الأمور لنجاح فيوتشر، واشكر أيضا عبد الظاهر السقا".

واختتم "كل الفرق في الدوري المصرية كبيرة وهامة للغاية، ونحترم الجميع ولا يوجد فريق كبير وصغير، والأهم العمل فقط من أجل النجاح وتحقيق أكبر عدد من النقاط خلال الفترة المقبلة".