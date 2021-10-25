/658089/حزب-الشعب-الجمهوري-يهنئ-الشعب-المصري-بقرار-الرئيس-السيسي--بإلغاء-مد-حالة-الطوارئ-في-البلاد

ثمن حزب الشعب الجمهوري قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وهنأ الحزب شعب مصر العظيم بمناسبة هذا القرار التاريخي الذي يصدر لأول مرة منذ سنوات طويلة. وأكد الحزب أن الوصول لهذه اللحظة الفارقة جاء نتيجة عمل وجهد أجهزة أمنية وطنية وضعت على عاتقها منذ تولي فخامة الرئيس السيسي أمر البلاد مهمة إعادة الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب والقضاء على بؤر التطرف والإرهاب. وتابع الحزب أن الشعب المصري شريك أساسي في الوصول لهذه اللحظة وهذا القرار بإخلاصه وتلبيته نداء الوطن في كافة المناسبات دون تأخير. ووجه الحزب بخالص الإجلال والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حفظ أمن البلاد وصد هجمات التطرف التي استهدفت تمزيق الوطن.

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