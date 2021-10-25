/658090/أحمد-دياب-سيكون-هناك-تغيير-لشكل-درع-الدوري-الجديد-ونسعى-لحل-أزمات-الأندية-بشكل-مستمر

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن أعضاء رابطة الأندية خلال الاجتماع الأول الجميع أكد أنه لابد من عودة الرياضة للكرة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "هناك عمل كبير على تسويق بطولة الدوري المصري، وكان هناك تفهم لأزمة مباراة الزمالك وإنبي، وايضا الأهلي والإسماعيلي، ونبحث دائما عن الحلول وليس الأزمات، وتمكنا أن نقوم بتقديم الحلول الخاصة بمباراة الزمالك".

وزاد "العمل فقط من أجل كرة القدم المصرية، ولابد أن يكون هناك تركيز خلال الفترة القادمة من أجل إنهاء الأزمات للأندية، وأشكر خالد رفعت على تنظيم تيم السوشيال ميديا للرابطة وهذا الأمر كبداية فقط، والقادم أفضل، وهناك خطط كبيرة، ونهتم بالاقتراحات التي يتم إرسالها لنا عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك"ز

وأكمل "سيكون هناك تغيير في شكل درع الدوري ولو البطولة، وهذا الأمر في الخطة على طاولة الاجتماعات ولدينا وقت جيد لنهاية الموسم للاستقرار على الوضع النهائي".

واختتم "أشكر الجميع على الإشادة، والصراحة ستكون الشئ الأساسي مع الجماهير ولا نخجل من أي شئ وسنعلن للجماهير على كل ما يحدث من أجل النهوض بكرة القدم المصرية".

أحمد دياب يتحدث عن إيجابيات الدوري المصري بعد نهاية اليوم الأول المميز

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه سعيد بعودة بطولة الدوري المصري من جديد، وأنه تشرف بالعمل خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" أشكر وزارة الداخلية ووزارة الصحة المصرية بعد عودة الجماهير للدوري المصري خلال الموسم الجديد، وأيضا النقل التليفزيوني الجيد واليوم الجميع كان سعيدا".

أحمد دياب

وتابع "الجميع ساهم في خروج اليوم الأول من البطولة بشكل ممتاز، بداية من وزارة الداخلية، وشركة تذكرتي وكل من شارك، ومفيش كورة من غير جمهور، والصورة كانت مبشرة بالخير".

وواصل "أثق في الجماهير بشكل كبير للغاية، والفترة القادمة سوف تشهد تواجد عدد أكبر من الجماهير، وهناك قدرة على الاستمرارية بنقل بطولة الدوري بنفس الجودة التي ظهرت خلال مباريات اليوم، وأشكر قنوات أون تايم سبورتس على الدعم والمساندة".

واختتم "أعلم أن طموحات الجماهير كبيرة للغاية، والأهم هو النجاح هذا الموسم للجميع وخروج بطولة الدوري بشكل يليق بكرة القدم المصرية".