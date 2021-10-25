/658092/إسلام-الغزولي إلغاء-مد-حالة-الطواريء-يؤكد-قوة-الدولة-المصرية-وسيسجل-في-التاريخ-بحروف-من-نور

أشاد مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب وعضو المكتب السياسي إسلام الغزولى، بقرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

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ووصف إلغاء حالة الطوارئ بالقرار العظيم نظرا لعدم توقع صدوره من الرأي العام سواء الداخلي أو الدولي، وهو الأمر الذي يعطي الصورة الحقيقة عن مصر في الخارج، ويؤكد صدق الدولة المصرية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

معتبرا أن توقيت إعلان القرار يتناسب مع إعلان إنطلاق الجمهورية الجديدة في ظل ما تشهده البلاد من إستقرار أمني وإقتصادي في جميع ربوع البلاد، وهو الأمر الذي ليس بخفي عن الجميع.

وقال الغزولى فى تصريحات له اليوم، إن هذا القرار يؤكد مدى قدرة الإرادة السياسية ورؤيتها الشاملة في ضوء ما تحققه الدولة المصرية من نجاحات متعددة على كافة الاصعدة.

كما أن إلغاء حالة الطوارىء يؤكد نجاح القوات المسلحة المصرية والشرطة فى القضاء على بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه الذي كان يهدد إستقرار الشعب المصري وما ترتب على ذلك من إنقاذ مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها من حكم الفاشية الدينية ودولة المرشد.

إسلام الغزولي: إلغاء مد حالة الطواريء يؤكد قوة الدولة المصرية وسيسجل في التاريخ بحروف من نور.

وهو الأمر الذي كان يعد احد أهم أسباب فرض حالة الطوارئ والذي جاء بعد تضحيات عظيمة من الشهداء الأبرار الذين ضحو بأرواحهم لتنعم مصر بالأمان في هذه اللحظة التاريخية.

مشيرا إلى أن إلغاء حالة الطوارئ بمثابة اللحظة التاريخية التي يجب أن نحتفل بها جميعا نظرا لمدلوليتها على نجاح الدولة المصرية في مسيرتها كنتيجة لسنوات طويلة من الكفاح والعمل المتواصل نحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، والتي لاشك بأن المواطن المصري أصبح يشعر بالأمن والأمان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو في طريقه لتحقيق حلم بناء الجمهورية الجديدة.

حيث يعد القرار خطو جديدة تضاف إلى مئات الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية، مشددًا على أن هذا القرار بمثابة انفراجه لم تشهدها البلاد على مدار سنوات وتبعث بالتفائل بمستقبل مشرق لمصر الجديدة لتكون قوة اقتصادية كبرى فى العالم.

وأوضح أن الرئيس السيسى لديه إرادة جدية فى التعامل بحسم مع الملفات والإرث الكبير من المشاكل المتراكمة، واستطاع بجهوده الحثيثة استعادة الريادة للدور المصرى المحورى والاستراتيجى ليس فى المنطقة وحسب بل في العالم كافة.

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي: يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وتابع:” هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، مضيفا:”إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج.