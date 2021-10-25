/658095/نائب-بالشيوخ-إلغاء-مد-حالة-الطوارئ-رسائل-طمأنينة-للعالم-بأن-مصر-باتت-دولة -مستقرة

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس السيسي اليوم بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ سنوات ، مضيفا أن هذا القرار الذي له دلالات هامة أهمها أنها مصر أصبحت في حالة استقرار تامة على الصعيد السياسي والاجتماعي .

دوت الخليج

وأكد الرشيدي .، أن القرار يعلن أن مصر قد أصبحت في مأمن عن المخاطر التي أدتها لأعلام حالة الطوارئ في السابق ، ملفتا إلى أن القرار سيكون له مردودات إيجابية هامة على الصعيد الخارجي من خلال إرسال رسائل طمأنينة للعالم بأن مصر باتت دولة مستقرة تماما وهو ما سيعمل على إنعاش حركة السياحة وجذب الاستثمارات الخارجية .

نائب بالشيوخ: إلغاء مد حالة الطوارئ رسائل طمأنينة للعالم بأن مصر باتت دولة مستقرة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قرار الرئيس السيسي يعد انتصارا للدولة المصرية والإرادة الشعبية، منوها إلى أن توقيت صدور هذا القرار يؤكد انتصار الدولة المصرية على الإرهاب ، وهو ما أكده الرئيس السيسي أن مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.