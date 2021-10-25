/658096/عمرو-هندي-قرار-إلغاء-مد-حالة-الطواريء-تاريخي-جاء-نتيجة-سنوات-من-العمل-المتواصل

دوت الخليج

وأضاف النائب عمرو هندي في بيان له أصدره اليوم، أن هذا القرار جاء بعد سنوات من العمل الدؤوب والجهد المتواصل من كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب والتغلب عليه، وذلك من خلال تبني استراتيجيات وحطة مدروسة والشروع في اللجوء إلى محاور تستهدف التنمية والبناء والتعمير.

عمرو هندي: قرار إلغاء مد حالة الطواريء تاريخي جاء نتيجة سنوات من العمل المتواصل

واكد النائب عمرو هندي أن هذا القرار من شأنه بعث رسالة طمأنينه للمواطنين، حيث أنه جاء تأكيدا على أن مصر أصبحت في مأمن عن المخاطر التي واجهتها من قبل من مواجهة الارهاب وقوى الشر والتي وقفت لها الدولة بالمرصاد.

وعن ايجابيات هذا القرار قال النائب عمرو هندي أن القرار سيكون له مردودات إيجابية هامة، وبالأخص على الصعيد الخارجي من خلال إرسال رسائل طمأنينة للعالم بأن مصر باتت دولة مستقرة.

ونوه وكيل أفريقية النواب أن هذا القرار من شأنه انعاش حركة السياحة وجذب الاستثمارات الخارجية .