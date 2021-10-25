/658098/هالة-أبو-السعد-قرار-إلغاء-حالة-الطوارئ-في-مصر-عظيم-وتاريخي--سيكون-له-أثار-إيجابية-قريبا

قدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب إلغاء مد حالة الطوارئ في أنحاء الجمهورية، مؤكدة أنه قرار عظيم سيكون له آثار إيجابية سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً.

دوت الخليج

وأشارت أبو السعد، خلال البيان الصادر لها، إلى أن إعلان الرئيس السيسي لأول مرة منذ سنوات هذا القرار هو بمثابة إعلان تاريخي، وهو مايؤكد على انتصار الدولة المصرية المستمر سواء في مكافحة العمليات الإرهابية أو في البناء والتعمير أو في استعادة حقوق الإنسان لكافة المواطنين.

هالة أبو السعد: قرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر "عظيم وتاريخي" .. سيكون له أثار إيجابية قريبًا

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن القرار يعني مزيدًا من الاستقرار السياسي والأمني وهو ما سيكون له بكل تأكيد انطباع جيد من جانب المستثمرين الأجانب والمجتمع الدولي، وقد يكون دافع لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بجانب الاستقرار الاقتصادى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال: يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف السيسي: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار.. ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.