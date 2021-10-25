/658099/أمال-رزق-الله-إلغاء-حالة-الطوارئ-في-مصر-قرار-تتويجا-لثورتي-2011-و2013

أكدت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية يُعتبر هو الأول في تاريخ المحروسة، خاصة وأنه تم الإعلان عنه بعد مدة تزيد عن الـ 70 عاما، وهذا القرار الآن تتويجاً لثورتي 2011 و2013.

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وأضافت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على منح المواطنين العديد من الهدايا في اللقاءات والاحتفاليات حيث كان أخرها اليوم وهو يفاجئنا مرة أخرى بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ، لافتة إلى أنه هذا القرار يؤكد على أننا أمام مرحلة جديدة نحو جمهورية ثانية جديدة ذات مواصفات مختلفة، وهو عنوان واضح لملامح الجمهورية الجديدة.

أمال رزق الله: إلغاء حالة الطوارئ في مصر قرار تتويجا لثورتي 2011 و2013

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تشهد استقرارا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لذا تم إلغاء حالة الطوارئ، مؤكدة أن قرار اليوم يمثل انعكاسا لجهود الدولة والاستقرار الأمني والاجتماعي في مصر.