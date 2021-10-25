إنبي: مباراة الزمالك صعبة.. ونشكر رابطة الأندية المحترفة

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أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، أن الفريق مستعد بشكل جيد لمباراة الزمالك بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "مباراة الزمالك دائما تكون صعبة سواء على ملعبنا أو أي ملعب آخر".

وزاد "رابطة الأندية تعمل بشكل جيد هذا الموسم ونتمنى خروج الموسم بشكل جيد في نهاية المطاف، ونسعى للتواجد في مركز متقدم هذا الموسم، وجميع المباريات ستكون صعبة وليس هناك اي مباراة سهبة على أي فريق".

وواصل "أتمنى أن يكون ظهور الحكام في مباريات الدوري بشكل جيد خاصة مع الإخراج الجيد هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، ولدينا غيابات أمام الزمالك خاصة حسام عرفات".

وتابع "لدينا فريق جيد مع إنبي، ومجلس إدارة الشركة يدعم الفريق بشكل مستمر، والغيابات أمام الزمالك ستكون مصطفى جمال ودعمنا الفريق بصفقات جيدة".

أحمد دياب يتحدث عن إيجابيات الدوري المصري بعد نهاية اليوم الأول المميز

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه سعيد بعودة بطولة الدوري المصري من جديد، وأنه تشرف بالعمل خلال الفترة الماضية من أجل عودة الجماهير للمدرجات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" أشكر وزارة الداخلية ووزارة الصحة المصرية بعد عودة الجماهير للدوري المصري خلال الموسم الجديد، وأيضا النقل التليفزيوني الجيد واليوم الجميع كان سعيدا".

مباراة الزمالك وإنبي

وتابع "الجميع ساهم في خروج اليوم الأول من البطولة بشكل ممتاز، بداية من وزارة الداخلية، وشركة تذكرتي وكل من شارك، ومفيش كورة من غير جمهور، والصورة كانت مبشرة بالخير".

وواصل "أثق في الجماهير بشكل كبير للغاية، والفترة القادمة سوف تشهد تواجد عدد أكبر من الجماهير، وهناك قدرة على الاستمرارية بنقل بطولة الدوري بنفس الجودة التي ظهرت خلال مباريات اليوم، وأشكر قنوات أون تايم سبورتس على الدعم والمساندة".

واختتم "أعلم أن طموحات الجماهير كبيرة للغاية، والأهم هو النجاح هذا الموسم للجميع وخروج بطولة الدوري بشكل يليق بكرة القدم المصرية".