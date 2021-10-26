نواب البرلمان :قرار الرئيس السيسى بإلغاء حالة الطوارئ تاريخى ورسالة إقليمة ودولية ..رضوان: كل التقدير لشهداء مصر..عابد:السيسى حرص على توفير الأمن

/658106/نواب-البرلمان-قرار-الرئيس-السيسى-بإلغاء-حالة-الطوارئ-تاريخى-ورسالة-إقليمة-ودولية-رضوان-كل-التقدير-لشهداء-مصرعابدالسيسى-حرص-على-توفير-الأمن

قال نواب البرلمان أن القرار الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدين أنه قرار عظيم لإنجازات عظيمة تليق بما دُفع فيها من ثمن غالي من أرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة.، مشيرين إلى أن هذا القرار خطوة مهمة، جاءت بعد جهود من قبل القيادة السياسية باتت ملموسة وواضحة للجميع، وجاء من رئيس شجاع يعرف قيمة الحرية والحقوق وقيمة الشعب المصري العظيم.

دوت الخليج

ولفت الأعضاء إلى أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر إعلان رسمي بانتصارنا على الإرهاب، وأن القيادة السياسية استطاعت خلال السبع سنوات الماضية القضاء على منابع الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له أثر كبير على جذب المزيد من الاستثمارات مقديمن التحية لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عودة الاستقرار والأمن والأمان إلى وطننا الغالي.

رئيس لجنة حقوق الإنسان: القرار تاريخى

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أن البعض ربما يطالع هذا القرار كحالة أو قرار عادي. ولكنه يعد إنجازًا جلل لكي يصل القاري أو المتلقي لهذا القرار لأن الحالة الأمنية تبدو جيدة وعلي ما يرام .متابعا:" ربما نسي البعض أو تناسي وضع البلاد عندما كنا نسمع عن عمليات ارهابية في سيناء أو القاهرة أو المنيا والقائمة مفتوحة ونسمع عن استشهاد وضحايا بأعداد كبيرة ومتفاوتة ولعل أهمها عملية تفجير مسجد الروضة بشمال سيناء والتي راح ضحيتها ما يقرب من ٣٢٥ شهيدًا من شيوخ ورجالا وأطفال فقط جرمهم كان آداء فريضة الصلاة …

وقال :" القرار يعد الإعلان ورسالة أقليمية ودولية قبل أن تكون رسالة الي الداخل . فمنذ ما يزيد عن سبع سنوات واكثر عانت مصر ويلات الحرب علي الارهاب وتجرعت ويلات الخسائر البشرية من شهداء الوطن والواجب من رجالات ضحوا بارواحهم لبقاء الوطن . فرأينا ضباط جيش وشرطة وافرادا ومدنيين استشهدوا وهناك أيضًا خسائر مادية سواء في مباني لخدمات عامة ودور عبادة إسلامية ومسيحية. الهدف كان اكبر مما يتخيله الجميع … كان الهدف مصر ."

النائب علاء عابد: السيسى حقق الأمن والآمان

وأشاد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد ، لافتا أن مصر باتت تنعم بالأمن والأمن فى عهده ، وهو حريص دائما على توفير الأمن الذي أفتقدناه لفترات طويله مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع قواعد الجمهورية الجديدة التى طالما حلم بها المواطن المصري منذ عقود طويله ، وتحققت بفضل جهود الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي ، الذي يوجد لديه إصرار وعزيمة على بناء دوله خالية من العشوائيات وأن يحيا فيها المواطن حياة كريمة ، وقد رأينا المشروعات القومية التى تهدف إلى تنمية الحاضر والمستقبل .

النائب أيمن أبو العلا:ترجمة لحقوق الإنسان

وثمن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، مشيرا إلي أنه القرار يؤكد حالة الأمن والاستقرار التى تشهدها البلاد حاليا.، أن القرار يدل حسن نية القيادة السياسية، ويضرب بما كان يردده أهل الشر حول تعمد الدولة المصرية فرض حالة الطوارئ لأهداف سياسية.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارئ خلال الفترة الماضية، كان الهدف منه حماية البلاد والمواطنين من التحديات التي كانت تواجه أمن البلاد، وهو الأمر الذى كان واجبا علي الدولة القيام به، لحين استقرار الأمن وضمان تحقيق الأمن للمواطن المصرىوتابع أبو العلا، أن ذلك القرار، دليل جديد علي ما تقوم به الدولة من احترام لحقوق الإنسان، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد، وهو يضع حقوق الانسان المصرى نصب عينيه، ويقوم بتلبية كافة حقوقه بدءا من الحقوق الاجتماعية والصحية بالإضافة للأمن والتنمية التي تشهدها البلاد.

وقال النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارىء، يعلن انتهاء التحديات الأمنية التي كانت تواجه الدولة في السنوات الماضية، وبداية مرحلة جديدة من استعادة الأمن والاستقرار واستكمال بناء الجمهورية الجديدة. مشيرا إلى أن القرار له دلائل عديدة منها نجاح الدولة في مواجهة الإرهاب والانتصار على مموليه، قائلا: وهو أمر يؤكد قوة الدولة، كما يؤكد احترام الدولة للقوانين المنظمة لحقوق الإنسان.

وتابع عضو مجلس النواب: سيكون لذلك القرار نتائج ايجابية علي أرض الواقع، علي المستوى الخارجى والداخلي، لاسيما فيما يتعلق بالقطاع السياحي والاقتصادي من خلال زيادة معدلات الاستثمار في كافة القطاعات بالدولة. ووجه النائب حازم إمام، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي ذلك القرار، مشيرا إلي أنه قائد حقيقي تمكن من إنقاذ البلاد وأعادها من أيدى مختطفيها، كما أعاد لها الأمن والاستقرار، بالإضافة إلي التنمية بفضل المشروعات القومية في مختلف القطاعات. كما وجه التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة الباسلة وشهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حماية الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

نواب البرلمان :قرار الرئيس السيسى بإلغاء حالة الطوارئ تاريخى ورسالة إقليمة ودولية ..رضوان: كل التقدير لشهداء مصر..عابد:السيسى حرص على توفير الأمن

وقال النائب احمد مهني.. عضو مجلس النواب، أن توقيت هذا القرار يؤكد انتصار الدولة المصرية على الإرهاب الغادر والخسيس، وتم تطهير البلاد نهائيا من كل أعمال الخسة، مشيرا ، إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر أن الدولة المصرية في 7 سنوات أستطاعت دحر الإرهاب الأسود بعد أن كاد يفتك بها ويفتت أوصالها ويهدد أمنها واستقرارها، ويأتي كل ذلك بسب الجهود والحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم وثقه المواطن المصري في فخامة الرئيس وفي كافة جهود التنمية والبناء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية الأن ليست في حالة إلى مد حالة الطوارئ، خاصة وأن الشعب المصري أصبح على يقين كامل في كافة المخططات التي يتم تنفيذها لإسقاط الدولة المصرية من قبل المنظمات المشبوهة.

وثمن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن القرار يؤكد قوة الدولة المصرية، ونجاحها في مواجهة التحديات الأمنية التي واجهتها خلال السنوات الماضية من أعمال إرهابية وغيرها مؤكدا أن القرار يؤكد أن الدولة المصرية لم تعد في حاجة لاعلان حالة الطوارئ، خاصة وأن الشعب المصري أصبح على يقين كامل في كافة المخططات التي تستهدف اسقاط الدولة المصرية، وهو ما يدل علي وعي المصريين.

وأشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، ووصفه بالقرار التاريخي. قال " المندوه"، في تصريحات له، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء تعبيرا عن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد، ويؤكد أن مصر حققت أهدافها كاملة في القضاء على الإرهاب، وأصبحت بحق واحة للأمن والاستقرار في المنطقة بفضل جهود قيادتها الحكيمة وقوانها المسلحة ورجال أمنها البواسل وبقوة شعبها العظيم.

وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن القرار في التوقيت الحالي يؤكد ان الدولة المصرية مستقرة بشكل كبير ولم نحتاج إلى تفعيله.، مشيرة إلى أن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد يعتبر هي السابقة الاولى والفريدة من نوعها منذ عشرات السنوات، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في إدارة الملفات سواء في الداخل أو الخارج.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن إلغاء حالة الطوارئ قرار تاريخي ويساهم بشكل كبير في رفع أسم الدولة المصرية في السماء عالية، خاصة وأن المواطن المصري يشعر بالأمان الكامل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأبد ان يتم منح الثقه الكامله لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال المشروعات القومية والتنموية التي تساعد على تقدم البلاد.

وثمنت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، القرار مؤكدة أن هذا القرار بمثابة رسالة قوية عن مدى استقرار مصر الان و عن بداية مرحلة الجمهورية الجديدة بإذن الله تعالى. مؤكدة أنه بالرغم من إعلان حالة الطوارئ في أنحاء الجمهورية منذ سنوات طويلة إلا أن قرار إلغائه اليوم، يعتبر نتيجة للجهود المبذولة من قبل رجالنا في القوات المسلحة والشرطة، فضلا عن حرص الرئيس السيسي المستمر لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والامان للشعب المصري، وتحقيق مشروعات و إنجازات تنموية فى جميع أنحاء مصر.

وأكدت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية يُعتبر هو الأول في تاريخ المحروسة، خاصة وأنه تم الإعلان عنه بعد مدة تزيد عن الـ 70 عاما، وهذا القرار الآن تتويجاً لثورتي 2011 و2013 مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على منح المواطنين العديد من الهدايا في اللقاءات والاحتفاليات حيث كان أخرها اليوم وهو يفاجئنا مرة أخرى بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ، لافتة إلى أنه هذا القرار يؤكد على أننا أمام مرحلة جديدة نحو جمهورية ثانية جديدة ذات مواصفات مختلفة، وهو عنوان واضح لملامح الجمهورية الجديدة.

وقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب إلغاء مد حالة الطوارئ في أنحاء الجمهورية، مؤكدة أنه قرار عظيم سيكون له آثار إيجابية سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً مشيرة إلى أن إعلان الرئيس السيسي لأول مرة منذ سنوات هذا القرار هو بمثابة إعلان تاريخي، وهو مايؤكد على انتصار الدولة المصرية المستمر سواء في مكافحة العمليات الإرهابية أو في البناء والتعمير أو في استعادة حقوق الإنسان لكافة المواطنين.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن القرار يعني مزيدًا من الاستقرار السياسي والأمني وهو ما سيكون له بكل تأكيد انطباع جيد من جانب المستثمرين الأجانب والمجتمع الدولي، وقد يكون دافع لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بجانب الاستقرار الاقتصادى.