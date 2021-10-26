/658108/أعضاء-بمجلس-الشيوخ-إلغاء-مد-حالة-الطوارئ--رسالة-أمن-واستقرار -بعد-تضحيات-كبيرة--من-أجل--التنمية-بالجمهورية-الجديدة

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بقرار الرئيس السيسي اليوم بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ سنوات ، مضيفا أن هذا القرار الذي له دلالات هامة أهمها أنها مصر أصبحت في حالة استقرار تامة على الصعيد السياسي والاجتماعي .

دوت الخليج

وقال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد رسالة أمن واستقرار من الدولة المصرية.. بعد تضحيات كبيرة من شهدائنا حتى نكون على طريق التنمية بالجمهورية الجديدة.

وأشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس السيسي اليوم بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ سنوات ، مضيفا أن هذا القرار الذي له دلالات هامة أهمها أنها مصر أصبحت في حالة استقرار تامة على الصعيد السياسي والاجتماعي.

أعضاء بمجلس الشيوخ: إلغاء مد حالة الطوارئ رسالة أمن واستقرار بعد تضحيات كبيرة من أجل التنمية بالجمهورية الجديدة

وأكد الرشيدي .، أن القرار يعلن أن مصر قد أصبحت في مأمن عن المخاطر التي أدتها لأعلام حالة الطوارئ في السابق ، ملفتا إلى أن القرار سيكون له مردودات إيجابية هامة على الصعيد الخارجي من خلال إرسال رسائل طمأنينة للعالم بأن مصر باتت دولة مستقرة تماما وهو ما سيعمل على إنعاش حركة السياحة وجذب الاستثمارات الخارجية .

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قرار الرئيس السيسي يعد انتصارا للدولة المصرية والإرادة الشعبية، منوها إلى أن توقيت صدور هذا القرار يؤكد انتصار الدولة المصرية على الإرهاب ، وهو ما أكده الرئيس السيسي أن مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

رئيس طارق الشيوخ: قرار تاريخ

وقال المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية: كما عودنا الرئيس بأن لكل حلم من أحلامنا وقت يتحقق فيه، يسعى إليه ويسعى معه الشرفاء لتحقيقه، فقد صدق الوعد وسلمنا أمانة حراسة مصر، أرضا وشعبا وثروة ومستقبل، بعد أن تحمل عبئها أبطال وشهداء من المواطنين ومن جنود الجيش والشرطة لهم في عنقنا أكبر دين، مشيرا إلى أن قرار الرئيس اليوم بإلغاء مد حالة الطوارئ جاء في توقيت هام للغاية، لاسيما وأن مصر بدأت مرحلة جديدة من التطوير والبناء والنهضة الحقيقية، وهذا القرار إعلان ببداية الجمهورية الجديدة الناهضة الواعدة، أمل كل أهل مصر في مستقبل مبهر.

وأكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة يعد قرار تاريخي، مضيفًا أن القرار جاء نتيجة جهود ضخمة ومساع كثيرة من القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية لتحقيق أعلى درجات الاستقرار والأمان بجهود مضنية حتى تعود مصر ملاذ للأمن والأمان وأضاف «فرج»، أن قوام الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، ينشأ بالأساس على التنمية ودفع عجلة الاستثمار قدمًا، وذلك لم يكن ليتحقق سوى بتحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار وهو ما وصلنا إليه الآن، مؤكدًا أن اليوم يعد انتصارًا حقيقيًا للأمن المصري.

ولفت «فرج»، إلى أن القرار يعني مزيدًا من الاستقرار السياسي والأمني وهو ما سيكون له بكل تأكيد انطباع جيد لدى المستثمرين الأجانب والمجتمع الدولي، وقد يكون دافع لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي الذي وصلته الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتجه لتحقيق إطار الدولة الوطنية الحديثة القادرة بدستورها وقانونها الطبيعى على تحقيق العدل والمساواة.

دعم واسع من أعضاء الشيوخ لقرار إلغاء الطوارئ

ثمنت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن الجهود التي بذلتها القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس، وبفضل سواعد أبنائها من رجال القوات المسلحة الشجعان، و الشرطة المصرية، أتت بثمارها الناجحة والتي ساهمت في صدور مثل هذا القرار التاريخي تحت رؤية قائد شجاع حمى البلاد من الجماعات المتطرفة، ووقف وقفة قوية وطهر البلاد وحفظ أمن شعبها بكل إخلاص وتفان وعمل.

وأوضحت رمزي، في بيان لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة لم يبخلوا جهدا في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مصر، ويعد هذا القرار إنجازا حقيقيا وكتابة جديدة لشهادة الانتصار التى حققتها الدولة على الإرهاب، ونجاح الجهود المصرية في مكافحته وتطهير الأرض التي حفظها الله وذكرها في القرآن من جرائم وفساد تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة.

ولفتت أن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي على قطاع السياحة في مصر، لا سيما في ظل استقرار الأوضاع ووجود بيئة ومناخ يسودهما الأمن والأمان، واللذان يعدان من أهم عناصر الجذب السياحي، مشيرة إلى أن هذا القرار يدعم الموقف المصرى أمام السائحين في جميع بلدان العالم، وأنها بلد الأمن والاستقرار.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، وزارة السياحة والآثار بضرورة استغلال هذا القرار في الترويج للسياحة من جديد، وعرض الإنجازات المشهودة التي حققتها مصر، لا سيما في مجال الأمن والاستقرار الوطني، مما سيساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية على قطاع السياحة.

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، قرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد،و أنها تبعث برسالة طمأنية لكافة دول العالم للتدليل على استقرار أرض الكنانة .

وقال الجندى، أن هذا القرار لم يحدث منذ سنوات طويلة، إلا أنه ومع دخول مصر مرحلة جديدة قوامها الأمن والأمان والاستقرار بإرادة شعبها وصلابة جيشها وشرطتها يحقق لها الريادة .

وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن الشعب المصري هو صانع هذا القرار بفضل صبره وتحمله العديد من المواقف والأحداث التي مرت بالدولة المصرية بل و أثرت على الكثير من مناحي الحياة على مدار السنوات الماضية جراء محاربتها للإرهاب، وظلت حرة أبية بفضل جيش قوي وشرطة صامدة عزمت على مواجهة بقايا براثن الإخوان الإرهابية في كافة ربوع البلاد، ثم بدأت وبنظرة مستقبلية تنمية كافة المناطق التي تضررت وتحويلها إلى أراضى ومناطق عامرة بالخير.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، تحية إجلال وتقدير الى شهداء مصر الابطال من رجال القوات المسلحة والشرطة المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار لمصر طوال تاريخها، مؤكدا أنه لا زالت الدولة المصرية تتذكر شهدائها وأسرهم وتحرص على تكريمهم سنويا في كل موقف وطني، تقديرا من قيادتها السياسية، وإيمانا منها بدورهم و بفضل وجهود قواتها المسلحة المخلصة ورجال الشرطة عيون مصر الساهرة وما قدموه من تضحيات .