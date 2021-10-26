/658101/فيوتشر-يكشف-آخر-تطورات-إصابة-سعد-سمير-خلال-مباراة-فاركو

أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، أن إصابة سعد سمير مدافع الفريق خلال بماراة فاركو كانت قوية للغاية، ولكنه بخير حاليا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "إصابة سعد سمير كانت غير متعمدة من محمد صبحي حارس فاركو، وجاءت بشكل عفوي، وغادر ملعب المباراة بسبب قوة الإصابة".

وتابع "تم نقل سعد سمير إلى المستشفى، والإصابة عبارة عن 12 غرزة في الحاجب".

واختتم "أتواجد حاليا مع سعد سمير في المستشفى واللاعب بخير حاليا، ويغادر المستشتفى في أقرب وقت".

إصابة قوية لـ سعد سمير لاعب فيوتشر ويغادر مباراة فاركو.. تفاصيل

تعرض سعد سمير لاعب فيوتشر إلى إصابة قوية في الوجه، وذلك خلال لقاء فاركو بالدوري.

وخلال ركلة ركنية لفريق فيوتشر، اصطد سعد سمير بحارس فريق فاركو، محمد صبحي، بدون قصد، ليتعرض لإصابة قوية في الوجه.

وغادر سعيد سمير المباراة بعد هذه الإصابة بسبب عدم التركيز والقدرة على الاستمرار داخل ملعب المباراة.

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة فاركو بالدوري المصري

أعلن علي ماهر، المدير الفني لنادي فيوتشر، عن تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة فاركو.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: سعد سمير، كريم عرفات، جوناثان، محمد عبد المنعم

خط الوسط: عمر سافيولا، غنام محمد، مصطفى البدري

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، مروان محسن

علي ماهر: سعيد بثقة إدارة «فيوتشر».. وأشكر أحمد دياب على الدعم المستمر

أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أنه سعيد بالتواجد على رأس الإدارة الفنية لفريق فيوتشر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم صفقات فيوتشر "سعيد بهذه الثقة العمل مع لاعبين كبار ولديهم خبرات عالية في بطولة الدوري المصري".

وزاد "أتمنى أن يضم منتخب مصر عدد كبير من لاعبي فيوتشر خلال الفترة القادمة، وأريد أن تنتظر الجماهير مباريات فيوتشر، ويكونوا سعداء".

وأكمل "لا يوجد مدير فني ناجح بدون إدارة ومعاونين، وأشكر الجميع على الدعم والمساندة خلال الفترة الأخيرة، وأقدم التحية للنائب أحمد دياب الذي يعمل من أجل تهيئة كافة الأمور لنجاح فيوتشر، واشكر أيضا عبد الظاهر السقا".

واختتم "كل الفرق في الدوري المصرية كبيرة وهامة للغاية، ونحترم الجميع ولا يوجد فريق كبير وصغير، والأهم العمل فقط من أجل النجاح وتحقيق أكبر عدد من النقاط خلال الفترة المقبلة".

أحمد دياب: لا يوجد تأجيلات في مباريات الدوري المصري.. وخطأ مطبعي وراء تغيير ملعب الزمالك والأهلي

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أنه حدث هناك خطأ مطبعي حول ملعب مباراة الزمالك والأهلي بالدوري المصري الجديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "ستقام مباراة الزمالك والأهلي على ستاد القاهرة الدولي بشكل طبيعي، وأن جميع مباريات الدوري الذي تم إعلان مواعيدها ستقام بشكل طبيعي وبدون تأجيلات".