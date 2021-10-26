/658103/حزب-حماة-الوطن-قرار-إلغاء-الطوارئ-تاريخى

ثمن حزب حماة الوطن القرار التاريخي الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن قرار عظيم لإنجازات عظيمة تليق بما دُفع فيها من ثمن غالي من أرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة.

دوت الخليج

ويضيف الحزب أن هذا القرار خطوة مهمة، جاءت بعد جهود من قبل القيادة السياسية باتت ملموسة وواضحة للجميع، وجاء من رئيس شجاع يعرف قيمة الحرية والحقوق وقيمة الشعب المصري العظيم.

حزب حماة الوطن: قرار إلغاء الطوارئ تاريخى

ويؤكد الحزب أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر إعلان رسمي بانتصارنا على الإرهاب، وأن القيادة السياسية استطاعت خلال السبع سنوات الماضية القضاء على منابع الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له أثر كبير على جذب المزيد من الاستثمارات.

ويقدم الحزب التحية لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عودة الاستقرار والأمن والأمان إلى وطننا الغالي.