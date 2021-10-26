/658107/عضو-لجنة-الزمالك-الأسبق-الكرة-المصرية-تدار-بنظرية-التوك-توك

أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة الثلاثية السابقة لنادي الزمالك، أن الكرة المصرية تدار حاليا بنظرية "التوك توك".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "الكرة المصرية متأخرة للغاية، ولابد من تغيير الإدارة الحالية وتواجد إدارة جديدة من أجل النهوض بكرة القدم المصرية".

وزاد "الكرة المصرية تدار بنظرية "التوك توك" ولابد من حدوث تغيير كبير خلال الفترة المقبلة من أجل التصحيح".

وأكمل "الزمالك حصل على درع الدوري الأصعب في التاريخ نظرا لتواجد أكثر من مجلس لقيادة النادي خلال العام الأخير".

إبراهيم عبد الله: التجديد لفرجاني ساسي كان سيشعل الأزمات داخل الزمالك.. وتكريم ممدوح عباس للاعبين خارج النادي غير مقبول

أكد إبراهيم عبد الله، عضو نادي الزمالك السابق، أن التجديد لفرجاني ساسي مع الفريق كان سيشعل الفتنة بين جميع اللاعبين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "البريمو" بداية الانقطاع عن التدريبات في نادي الزمالك كان في عهد مرتضى منصور، وليس هذا الأمر حديثاً، ودائما كان يقوم بحل المشاكل بدفع بعض من رواتب اللاعبين".

إبراهيم عبد الله

وتابع" سبب وقوع نادي الزمالك هو مرتضى منصور، لأن الديون التي جاءت على النادي كانت في عهد مرتضى منصور وهو المتسبب الرئيسي لكل ما يحدث".

وأردف" إشتراكات نادي الزمالك تكون في العام الواحد بـ 245 مليون جنية، وإذا تم جمعهم سيتعد النادي عن الأزمات ولا أعرف لماذا لا يتم جمع الأموال الخاصة بالإشتراكات، ومرتضى منصور كان يقوم بأخذ قروض من البنوك، وليس لدي أي أزمات مع أي رئيس سابق للناي".

واختتم" ممدوح عباس يشكر على ما دعمة للاعبين خلال الفترة الماضية، ولكن كان لابد أن تحدث داخل نادي الزمالك، فالحصول على مكافأة الدوري كان الأفضل له داخل النادي وبين الأعضاء والجماهير".