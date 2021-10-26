رئيسة قومى المرأة: تحية لكل سيدة ساهمت فى رفعة وطنها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمتها التى ألقتها عبر الفيديو كونفرانس خلال ندوة "بهية.. أنشودة السلام" التى شارك فيها المجلس بالجناح المصرى فى معرض إكسبو دبى، لعرض التجربة المصرية فى دعم دور المرأة فى تحقيق السلام والازدهار والتنمية وتبادل الخبرات والأفكار حول دور المرأة فى السلام والتنمية المستدامين.

وأشارت رئيسة المجلس، فى كلمتها، إلى مقولة الرئيس عبدالفتاح السيسى "لولا المرأة فى العالم لما وجدت الإنسانية".

وركزت الجلسة الأولى من الندوة، والتى عقدت تحت عنوان "دور المرأة فى تحقيق السلام والتنمية" على تقديم تجربة المرأة المصرية فى الحرب والسلم والتعريف بالدور المهم للنساء فى الدفاع عن الأوطان وفى نشر ثقافة السلام من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعريف بالدور المصرى القيادى فى تنفيذ البعد الدولى لأجندة المرأة والسلم والأمن.

وتحدثت السفيرة منى عمر عن تجربة المرأة خلال الحروب والنزاعات المسلحة وخاصة تجربة النساء برواندا وجنوب إفريقيا والتى أكدت فيها أن المرأة هى الأكثر تحملا لويلات الحروب وأنها القادرة على بناء الدول بعد هدمها.

ومن جانبها، أكدت الاعلامية نشوى الحوفى عضو المجلس دور النساء الحيوى فى الأمن والسلم والحفاظ على الأمن القومى، قائلة "إن الوعى هو الطريق الأهم فى نشر ثقافة السلام ودمج المرأة فى ملفات السلم والأمن على المستوى المحلى والدولى"، مشيرة إلى أهمية القراءة المعاصرة والمستنيرة للخطاب الدينى.

وعرض خلال الجلسة، فيلم حول المجاهدة "فرحانة" والذى تروى فيه قصة كفاحها من أجل تحقيق النصر وتعاونها مع القوات المسلحة المصرية وفخرها بكون مصر هى الوطن الغالى وهو دائما بلد الأمن والآمان، وقد لاقى الفيلم تقدير الحضور الكبير للنساء ودورهم.

فيما ركزت الجلسة الثانية من الندوة على تقديم تجربة مصر فى تقديم الدعم إلى الوافدات (ضيوف مصر) وتنفيذ برامج التمكين الاجتماعى والاقتصادى لهن فى بلدهن الثانى، وتم عرض أفلام حول الأنشطة المختلفة التى يقدمها المجلس القومى للمرأة والشركاء فى مجال دعم اللاجئات،وأيضا تم عرض حى لمداخلات من مستفيدتين من المشروعات موضوع الجلسة.

وعرضت مى محمود مديرة مركز تنمية المهارات بالمجلس القومى للمرأة،خلال فعاليات الجلسة، المنهجية المتميزة لمصر فى التعامل مع قضية اللاجئين واللاجئات والتى تتميز بالإنسانية والرغبة فى الدمج الحقيقى لضحايا الظروف السيئة فى كل بلاد العالم.

ومن جانبها، أشارت ليلى حسنى، مديرة المسئولية المجتمعية ببنك الاسكندرية، أحد شركاء المجلس فى مشروعات الخاصة بالتمكين الاقتصادى للمرأة الوافدة والمرأة المصرية، إلى دور القطاع الخاص فى مساندة أجندة الدولة فى رعاية ودمج اللاجئات من أجل توفير فرص اقتصادية تعينهم وأسرهم على الحياة.

وفى السياق ذاته.. أكدت نرمين عبدالعزيز، مسئول قسم دعم سبل المعيشة - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر،على أهمية البرامج المقدمة للاجئات، موضحة أن تلك المشروعات ليست فقط اقتصادية ولكن أيضا هى تجربة تعايش وقبول للثقافات المتنوعه مما يخلق مجتمع آمن.

وعرض جمال بن عبيد البح، رئيس منظمة الأسرة العربية، فى مداخلة له خلال الجلسة، تطور وضع المرأة الإماراتية ودورها المهم فى تحقيق التنمية المستدامة، موجها الشكر للوفد المصرى لتنظيمه تلك الندوة وما تم تقديمه من معلومات يمكن أن تفتح مجالات تعاون جديدة على مستوى ملف السلم والأمن الدوليين.

وشهدت الندوة إقبالا كبيرا، حيث حضرها نخبة متميزة من المتخصصين والمتخصصات فى شأن قضايا السلام وتمكين المرأة من رواد الجناح المصرى بإكسبو دبى 2020 العرب والأجانب، ووزعت هدايا مصنوعة بأيد سيدات مصريات ووافدات والتى لاقت قبولا من الحضور فى الندوة.