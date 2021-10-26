نادى القضاة يثمن قرار الرئيس بإنهاء فرض حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - وقال نادى القضاة، فى بيان له، مساء أمس الإثنين: "نهنئ الشعب المصرى بهذا القرار الشجاع، الذى يؤكد على حالة الاستقرار، والأمن والأمان بالبلاد بفضل تضحيات شهداء الوطن الأبرار، وجهود مؤسسات الدولة المخلصة، ويدل على أن مصر تمضى فى طريقها بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسى فى تدوينة عبر "فيسبوك": "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء.. وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.