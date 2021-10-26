/658104/بالأرقام-عصام-الحضري-يرد-على-شريف-إكرامي-حول-الأكثر-مشاركة-في-بطولات-أفريقيا-للأندية

أكد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أنه الحارس الأكثر مشاركة في بطولات أفريقيا وليس شريف إكرامي لاعب بيراميدز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "لقد شاركت في 108 مباراة مع الأندية خلال المشاركة في بطولات أفريقيا".

وتابع "أنا الحارس الأكثر مشاركة في تاريخ كرة القدم المصرية في البطولات الأفريقية وليس شريف إكرامي".

واختتم "لعبت مع الأهلي 91 مباراة، ومع المريخ السوداني 10 مباريات، ثم وادي دجلة 4 مباريات، وأخيرا الإسماعيلي 3 مباريات، ويكون المجموع 108 مباراة كأكثر حارس مشاركة في تاريخ كرة القدم المصرية".

يذكر أن شريف إكرامي قد وصل لـ 100 مباراة أفريقية مع الأندية، وأكد أنه الأكثر في تاريخ مصر، ولكن خرج عصام الحضري وأثبت الحقائق أمام الجميع".

شريف إكرامي: أتمنى العدل من عصام الحضري في اختيار حراس منتخب مصر.. والأهلي بيتي دائما

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، أنه سعيد بالوصول إلى 100 مباراة مشاركة في بطولات أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الحياة" "أي فريق يريد تحقيق الألقاب لابد أن يبحث عن الفوز فقط في جميع المباريات ولا يبحث عن اسم الفريق الذي سيلعب أمامة".

عصام الحضري

وزاد "حدث هذا الأمر معي عندما كنت لاعبا في النادي الأهلي واريد وأتمنى تحقيق البطولات مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة، ولدينا فريق جيد قادر على حصد البطولات".

وواصل "لا يوجد اي قلق في انضمامي لقائمة منتخب مصر خلال الفترة القادمة، وعصام الحضري مدرب جيد وحاليا لم يعد لاعبا ويجب أن يختار الأفضل للمنتخب خلال الفترة القادمة، ولابد أن تكون القرارات في صالح منتخب مصر".

واختتم "أشكر إدارة بيراميدو على مساعدتي خلال الفترة الماضية، ووصولي لـ 100 مباراة أفريقية شرف كبير وإنجاز عظيم، واشكر النادي الأهلي الذي لعبت معه أكثر من 70% من المباريات الأفريقية".