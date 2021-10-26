أمير توفيق: «أفشة وبيرسي تاو» أصعب صفقات الأهلي و«كهربا وبانون» الأسهل

/658112/أمير-توفيق-أفشة-وبيرسي-تاو-أصعب-صفقات-الأهلي-وكهربا-وبانون-الأسهل

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه يريد تقليص عدد اللاعبين مع كل فترة إنتقالات وليس زيادتهم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة الأهلي" "العمل في أمور التعاقدات يكون على مدار العام الميلادي بالكامل وليس فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية ولكن الظهور يكون في الوقت المحدد فقط".

وزاد "قبل التعاقد مع أي لاعب أتواصل مع المدير الفني ولجنة التخطيط بالنادي، وهناك متطلبات لديهم وأهمها معد الأعمال لدى اللاعبين، ونتابع اللاعبين لمدة كبيرة وكان آخرهم كريم فؤاد كنا نتابعه قبل عام ونصف من أجل التعاقد معه بشكل رسمي من نادي النجوم".

وواصل "يحق لي الاعتراض على التعاقد مع أي لاعب يكون من اختيارات المدير الفني، ولكن أحترم القرار النهائي للمدرب وطالما هناك قناعة من المدير الفني ننجز الأمور بشكل جيد".

واختتم "اصعب الصفقات التي قمت بها كان بيرسي تاو، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، أما اسهل الصفقات فكانت بكل تأكيد محمود كهربا وبدر بانون".

محمود الخطيب: حسن حمدي علمني حب الأهلي.. والتعامل مع الإنتصارات

أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد للكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.

النادي الأهلي

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه تعلم أيضًا الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري بحكم عمله معه في مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح أن الكابتن حسن حمدي اعتاد على عدم إعلان رأيه أو موقفه في أي قضية بشكل مباشر، وكان يفكر كثيرًا قبل إبداء رأيه وموقفه في أي قضية.

وأشار إلى أن الأجيال داخل الأهلي تسلم بعضها الراية تباعًا، ويعد هذا أحد شعارات النادي الشهيرة "أجيال بتسلم بعض"، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري، وتذكر كل ما تعلمه في الإدارة من مواقف سابقة بمجرد وصوله إلى مقعد رئيس النادي.