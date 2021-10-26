/658113/رئيس-برلمانية-الشعب-الجمهوري-إنهاء-حالة-الطوارئ-يؤكد-أن-مصر-بلد-الأمن-والأمان-والاستقرار-ويشجع-على-زيادة-الاستثمارات

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب، بقرار فخامة الرئيس السيسي بوقف مد حالة الطوارئ في البلاد بعد سنوات طويلة من فرضها، مؤكدا أن القرار يؤكد للعالم أن مصر في ظل القيادة السياسية وبعد حرب شرسة خاضتها ضد الإرهاب فقد قضت عليه وأصبحت مصر أمنة مستقرة وتبني الجمهورية الجديدة بلد الأمن والأمان .

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أضافة أبوهميلة، أن القرار سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري حيث أن القرار يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويمنح الاقتصاد المصري المزيد من الثقة، خاصة بعد التشريعات الاقتصادية والبنية التحتية التي تم تنفيذها في مصر حيث أصبح مناخ مصر جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية .

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: إنهاء حالة الطوارئ يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار ويشجع على زيادة الاستثمارات

أوضح أبوهميلة، أن الدولة خلال السنوات الماضية بذلت الغالي والنفيس من أجل توفير الأمن والأمان في ربوع البلاد، وفي خلال ذلك لم تتوقف عن البناء والتقدم الاقتصادي حتى حققت مصر تقدما ونجاحا اقتصاديا في كافة الأوجه وزادت معدلات النمو رغم أن جائحة كورونا أثرت على دول العالم كله إلا أن مصر بفضل القيادة السياسية والإصلاحات الاقتصادية التي نجحت في تنفيذها الدولة قد عبر الاقتصاد المصري وزادت معدلات النمو ولم يتأثر سلبيا كبقية دول العالم .

تابع أبوهميلة، أن قرار وقف حالة الطوارئ تاريخي ورسالة إلى دول العالم أجمع بأن مصر تسير بأقدام ثابتة مستقرة أمنة وفي تقدم لبناء الجمهورية الجديدة، وأن مصر في مرحلة الحصاد الاقتصادي والتنموي ومزيد من البناء، وأن القادم أفضل بفضل تكاتف قوى الشعب المصري خلف القيادة السياسية وحكومته وقواتنا المسلحة والشرطة المصرية ومؤشر اكثر من ممتاز في الوقت الراهن .