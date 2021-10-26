/658114/حزب-مستقبل-وطن-إلغاء-الرئيس-السيسى-لحالة-الطوارئ-يتوافق-مع-تطلعات-المصريين-نحو-بناء-الجمهورية-الجديدة

ثمن حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإلغاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، مؤيدا رؤية القيادة السياسية والأجهزة الأمنية لإعادة الاستقرار والقضاء على بؤر التطرف والإرهاب.

دوت الخليج وأكد الحزب على أن هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد ويتوافق مع تطلعات المصريين نحو بناء الجمهورية الجديدة وتوجه الحزب بخالص التقدير والعرفان لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

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