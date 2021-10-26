/658115/الأحزاب-والتنسيقية-خلف-الرئيس-السيسى-فى-إلغاء-حالة-الطوارئ-القرار-يتوافق-مع-تطلعات-المصريين-نحو-بناء-الجمهورية-الجديدة

أكدت الأحزاب المصرية الدعم الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء حالة الطوارئ، حيث ثمن القرار حزب مستقبل وطن، مؤكدا على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإلغاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، مؤيدا رؤية القيادة السياسية والأجهزة الأمنية لإعادة الاستقرار والقضاء على بؤر التطرف والإرهاب.

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وأكد الحزب على أن هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها البلاد ويتوافق مع تطلعات المصريين نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتوجه الحزب بخالص التقدير والعرفان لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

حماة الوطن ودعم الرئيس السيسى

وثمن حزب حماة الوطن القرار التاريخي الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن قرار عظيم لإنجازات عظيمة تليق بما دُفع فيها من ثمن غالي من أرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة. ويضيف الحزب أن هذا القرار خطوة مهمة، جاءت بعد جهود من قبل القيادة السياسية باتت ملموسة وواضحة للجميع، وجاء من رئيس شجاع يعرف قيمة الحرية والحقوق وقيمة الشعب المصري العظيم.

إلغاء حالة الطوارئ في مصر إعلان رسمي بانتصارنا على الإرهاب

ويؤكد الحزب أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر إعلان رسمي بانتصارنا على الإرهاب، وأن القيادة السياسية استطاعت خلال السبع سنوات الماضية القضاء على منابع الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له أثر كبير على جذب المزيد من الاستثمارات. ويقدم الحزب التحية لشهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عودة الاستقرار والأمن والأمان إلى وطننا الغالي.

وثمن حزب الشعب الجمهوري قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. يهنئ الحزب شعب مصر العظيم بمناسبة هذا القرار التاريخي الذي يصدر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

الوصول لهذه اللحظة الفارقة جاء نتيجة عمل وجهد

ويؤكد الحزب أن الوصول لهذه اللحظة الفارقة جاء نتيجة عمل وجهد أجهزة أمنية وطنية وضعت على عاتقها منذ تولي فخامة الرئيس السيسي أمر البلاد مهمة إعادة الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب والقضاء على بؤر التطرف والإرهاب. كما يؤكد الحزب أن الشعب المصري شريك أساسي في الوصول لهذه اللحظة وهذا القرار بإخلاصه وتلبيته نداء الوطن في كافة المناسبات دون تأخير.، يتوجه الحزب بخالص الإجلال والتقدير لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حفظ أمن البلاد وصد هجمات التطرف التي استهدفت تمزيق الوطن.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، بإلغاء حالة الطوارئ بما يستتبع ذلك إلغاء العمل بقانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته وآخرها قانون ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ له دلالة خاصة ويحمل رسالة بأن حدود مصر باتت آمنة، وأن الأمن والأمان والاستقرار يسود كافة ربوع الجمهورية الجديدة.

حقوق الإنسان في مصر مكفولة تمامًا

ولفت أبو شقة إلى أن هذا القرار يؤكد ما صرح به الرئيس مرارًا بأن حقوق الإنسان في مصر مكفولة تمامًا، وقد تجلى ذلك في المؤتمر الذي عقده الرئيس مؤخرًا، وشاهد فيه المعنيون بشئون حقوق الإنسان أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن حقوق المواطن وحريته مكفولة تمامًا على النحو الذي كفله الدستور والقانون.

وأضاف أبو شقة أن ما يؤكده هذا القرار هو أن الرئيس يقيم الجمهورية الجديدة على أساس الدولة القانونية، وأنه حتى مع إعلان حالة الطوارئ فإن المواطن المصري لم يشعر بأي قيد يفرضه إعلان حالة الطوارئ من إعمال القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته، وإنما كان المواطن يمارس حريته الدستورية، وأن قانون الطوارئ لم يطبق إلا في أماكن معينة كانت مهددة بأخطار حقيقية، مختتمًا حديثه قائلًا: "فتحية لهذا القائد الوطني الشجاع.. وتحيا مصر".

إلغاء مد حالة الطوارئ أحدث حالة فرحة كبيرة

وأكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ أحدث حالة فرحة كبيرة للغاية لدى الشعب المصرى، حيث إنه قرار تتحلم به القوى الديمقراطية المصرية منذ عقود من الزمن.

وأضاف رئيس حزب العدل، أن قرار الرئيس السيسى رسالة واضحة للشعب المصرى والعالم كله حيث يأتى فى منطقة يتابعها العالم كله بترقب شديد، فمصر تلغى حالة الطوارئ وتؤكد أن الدولة مستقرة وقادرة على الاستثمار والسياحة وأهلا بالسياح، موضحا أن هذا القرار له أثار سياسية واقتصادية وقطاع الأثار والسياحة مهمة للغاية.

ولفت رئيس حزب العدل، إلى أن مصر تستعد لافتتاح طريق الكباس وهذا سيكون له أثر كبير بعد قرار إلغاء مد حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن حجم الفرحة على مواقع التواصل الاجتماعى والمواطنين ملفت للنظر وهى انطلاقة جديدة يتطلب أن نتبعها تحرك فى هذا المجال بشكل واضحة بأجندة مصرية وطنة خالصة، متابعا: نوجه الشكر للرئيس السيسى على هذا القرار الجرئ والمفرح للشعب المصرى.

جهود وتضحيات شعبها العظيم وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية

كما رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلغاء تمديد العمل بحالة الطوارئ فى البلاد. وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا الإعلان دليل على ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار، بجهود وتضحيات شعبها العظيم وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية التى بسطت الأمن فى ربوع الوطن.

وقالت التنسيقية: "إننا فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نرى أن هذا الإعلان يأتى متوافقا مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر الماضي".

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية، لأرواح الشهداء الأبرار، الذين قدموا دماءهم قربانا لاستقرار وازدهار وطننا الغالى، كما تتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على جهوده البارزة فى مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة وتضمين حقوق الإنسان فى هذه العملية الدقيقة، للانطلاق بمصر إلى المكانة التى تستحقها بين الأمم.