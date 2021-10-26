آخر اليوم.. أهم تحويلات شارع الهرم.. وتيسيرات جديدة من الأحوال المدنية

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ الراديو 9090، إن قطاع الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية، استحدث عددا من ماكينات السجلات المدنية فى المولات التجارية، وأقسام الشرطة، تخفيفا على المواطنين فى استخراج الأوراق المهمة، لافتا إلى أن تلك العملية تحدث فى دقائق معدودة، وهو ما يتناسب مع سياسة الدولة فى التحول الرقمى.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "آخر اليوم"، والذى يُذاع على موجات الراديو 9090، متحدثا عن التحويلات المرورية الجارية فى شارع الهرم بالجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد لبنه، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بعدة تحويلات فى شارع الأهرام، بسبب إنشاء محطة مترو المريوطية، والتى تأتى ضمن 6 محطات مترو يتم إنشاؤها حاليا. ولفت محمد صابر إلى أن تلك الأعمال تتم على طول 370 مترا، وعرض 18 مترا، ما يستلزم غلقا كليا لـ شارع الهرم، مشيرا إلى أن القادم على شارع الهرم من ميدان الرماية عليه أن يدخل منطقة "أبو الهول"، وبعد ذلك يسلك شارع ترعة المنصورية، ومنه يدخل أول دوران يسار ينقله على محور ترسا الجديد، وهو أحد الشرايين المهمة فى الجيزة، وبعد ذلك، يتجه يسارا ويدخل شارع نعمة الله، ومنه إلى شارع الهرم. وأشار صابر إلى جهود الحملات المرورية بجميع محاور الطرق السريعة بقطاع شمال القاهرة بإشراف اللواء وائل عبدالله، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة لقطاع الشمال لرفع الانتظار الخاطئ وضبط المخالفات المرورية لتيسير الحركة المرورية، بناءا على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية لضبط المخالفين حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين برئاسة اللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الجندى، مساعد أول الوزير، مدير أمن القاهرة لضبط المخالفات المرورية ورفع جميع الإشغالات والسيارات المتهالكة بالقاهرة.

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