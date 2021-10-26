إنفوجراف.. تصريحات المتحدث العسكرى لـ برنامج على مسؤوليتى

جدة - نرمين السيد - أكد العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء حالة الطوارئ هو قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دُفع فيها من ثمن غالٍ من أرواح الشهداء الأبرار.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء أمس الإثنين، إن كل يوم فى شهر أكتوبر يحكى بطولة وانتصارا جديدا، وبالأمس القريب كان الاحتفال بالعيد الـ89 لـ القوات الجوية، والذى يوافق 14 أكتوبر ذكرى معركة من أقوى المعارك الجوية، كما تم الاحتفال بالعيد 54 للقوات البحرية الذى يوافق 21 أكتوبر، بعدما سطرت القوات البحرية فى هذا اليوم بطولة منقطعة النظير.

وأشار المتحدث العسكرى إلى أن القوات المسلحة مستمرة فى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، وخلال عامى 2020 و2021 كان عدد الترتيبات المشتركة والعابرة 52 تدريبا، متابعًا: "لو قلنا منهم 17 تدريبا مشتركا وعابرا خلال 2020، كان هناك 35 تدريبا مشتركا وعابرا فى 2021، وهو ما يؤكد حرص الدول الصديقة والشقيقة على الاشتراك فى التدريبات من ناحية، وثقتهم فيما تتخذه القوات المسلحة من إجراءات وقائية ضد جائحة كورونا".

وشدد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ على أن القوات المسلحة مستمرة فى موضوع التسليح، وتعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث جميع الأفرع الرئيسية وتطوير وتحديث على وجه خاص القوات البحرية، وهو ما يعزز قدراتها على منع أعمال التسلل والتهريب عبر السواحل المصرية وغيرها من المهام الجليلة لها.

وتابع: "التأهيل والتطوير والتحديث للفرد المقاتل هو الأساس، باعتبار أن الفرد هو الركيزة الأساسية لنجاح استراتيجية التطوير التى تقوم بها القوات المسلحة، التطوير يضمن امتلاك القوات المسلحة لقوة الردع، ودى حاجة مهمة جدا".

ولفت إلى أن تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية يعد رسالة قوية للشعب المصرى، متابعا: "الخريجون يقومون بمحاولة إبراز ما وصلوا إليه من تدريب وتأهيل، لإرسال رسالة طمأنة ليس لأسرهم فقط ولكن لكل الشعب المصرى، بأن هناك جيل يسلم جيل، وهناك تقليد عسكرى مهم وهو تسليم وتسلم القيادة، وهذه هى العلاقة بين القوات المسلحة جيل يسلم جيل راية مرفوعة ومنتصرة ويأخذ منه العهد والمسؤولية بأن يسلمها للجيل التالى مرفوعة ومنتصرة".

واختتم المتحدث العسكرى مداخلته، قائلا: "أتوجه إلى الشعب المصرى.. بالتحية والتقدير والتهنئة وكل عام وأنتم بخير ومصر الغالية.. فى أمان وتقدم وازدهار".