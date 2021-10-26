انقطاع المياه عن الباجور وسرس الليان بالمنوفية لمدة 8 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية عن قطع المياه، اليوم الثلاثاء، عن مدينتى الباجور، وسرس الليان، وتجمع قروى الحامول من الساعة 7 صباحا، وحتى الساعة 3 عصرًا.





وقالت الشركة فى بيان لها، إن الانقطاع يأتى نتيجة للقيام بأعمال التطهير والغسيل الدورى للشبكات والخزانات. وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه تم تنفيذ برامج تدريبية مختلفة بواسطة الإدارة العامة للتدريب، ضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة. وأوضح، أن الفترة التدريبية من 3-10 حتى 6-10-2021 شهدت تنفيذ دورة المسار الوظيفى عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية

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