فيديو- الإفتاء: «اعرف الصح» تعالج تشوهات الجماعات المتطرفة فى المجتمع

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد رجب أبو العزم، مدير مواقع التواصل الاجتماعى بـ دار الإفتاء المصرية، السبب وراء سرعة الاستجابة لما أثير من تساؤلات حول حكم زراعة كلية خنزير فى جسم الإنسان.





وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، إن القائمين على دار الإفتاء يحاولون دائمًا مواكبة العصر، والاشتباك مع المجتمع المصرى فى مشكلاته وهمومه.

وأضاف أبو العزم، أن ذلك يأتى فى إطار الحملة التى أطلقتها دار الإفتاء بعنوان "اعرف الصح"، مشيرًا إلى أنها تمثل محاولة لتوعية الناس بقيم وأخلاق صحيح الدين بعيدًا عن التشوه الذى تسبب فيه فكر الجماعات المتطرفة والمتشددة.