فيديو- الإفتاء: «اعرف الصح» تعالج تشوهات الجماعات المتطرفة فى المجتمع

وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، إن القائمين على دار الإفتاء يحاولون دائمًا مواكبة العصر، والاشتباك مع المجتمع المصرى فى مشكلاته وهمومه.
وأضاف أبو العزم، أن ذلك يأتى فى إطار الحملة التى أطلقتها دار الإفتاء بعنوان "اعرف الصح"، مشيرًا إلى أنها تمثل محاولة لتوعية الناس بقيم وأخلاق صحيح الدين بعيدًا عن التشوه الذى تسبب فيه فكر الجماعات المتطرفة والمتشددة.
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