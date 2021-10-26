جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حاراعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل، مائلا للبرودة فى آخر الليل على الأنحاء كافة.





وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. حالة الطقس وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 27 19 الإسكندرية 27 20 وادى النطرون 27 19 طنطا 27 18 شبين الكوم 27 19 دمنهور 27 19 بلطيم 26 20 مطروح 24 18 السلوم 26 15 سيوة 28 15 بورسعيد 27 20 دمياط 26 20 الزقازيق 27 19 المنصورة 27 18 الإسماعيلية 28 17 السويس 27 18 العريش 26 19 رفح 26 20 رأس سدر 28 18 نخل 24 12 نويبع 28 21 طابا 26 20 كاترين 25 10 الطور 27 19 شرم الشيخ 29 22 الغردقة 30 21 مرسى علم 28 21 الفيوم 28 18 بنى سويف 29 17 المنيا 30 16 أسيوط 30 15 سوهاج 31 17 قنا 32 18 الأقصر 33 18 أسوان 33 19 ادفو 34 19 أبوسمبل 33 19 الوادى الجديد 32 19 حلايب 29 21 شلاتين 31 20

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الثلاثاء.. استقرار درجات الحرارة وبرودة ليلا.. القاهرة 27 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.