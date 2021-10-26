الإفتاء ترد على سؤال يشغل الأذهان بشأن قائمة المنقولات الزوجية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال إجابتها على سؤال: "ما صحة الشرط الوارد بـ وثيقة الزواج، والذى ينص على: "إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وقد تعهد بالمحافظة عليها"؟، خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وقالت الدار: "جرى العرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفى هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر".

وأضافت: "إقرار الزوج فى وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو فى حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدى إلى بطلان الوثيقة".