الإفتاء ترد على سؤال يشغل الأذهان بشأن قائمة المنقولات الزوجية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال إجابتها على سؤال: "ما صحة الشرط الوارد بـ وثيقة الزواج، والذى ينص على: "إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وقد تعهد بالمحافظة عليها"؟، خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
وقالت الدار: "جرى العرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفى هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر".
وأضافت: "إقرار الزوج فى وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو فى حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدى إلى بطلان الوثيقة".
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