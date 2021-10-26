/658116/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم الزمالك وإنبي في الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب أمام فريق الشرقية للدخان الساعة 3 مساء

الجونة أمام سيراميكا الساعة 5:30 مساء

إنبي أمام الزمالك الساعة 8 مساء على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين

تشيلسي أمام فريق ساوثهامتونفي تمام الساعة 8:45 مساء

آرسنال امام فريق ليدز يونايتد في تمام الساعة 8:45 مساء

كوينز بارك أمام فريق رينجرز سندرلاند في تمام الساعة 8:45 مساء.

انتهت أحداث مباراة فيوتشر أف سي وفاركو، بنتيجة هدف دون رد في لصالح فيوتشر، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب السلام.

وبهذا الفوز يحقق فريق فيوتشر الفوز الأول له في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد أول ظهور له في بطولة الدوري المصري بالنسخة الـ 63 من تاريخ البطولة.

تشكيل فيوتشر أمام فاركو:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: سعد سمير، كريم عرفات، جوناثان، محمد عبد المنعم

خط الوسط: عمر سافيولا، غنام محمد، مصطفى البدري

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، مروان محسن

تشكيل فاركو في المباراة:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: رامي صبري، علاء سلامة، أحمد مودي، جابر كامل

خط الوسط: محمود حمادة، محمود عماد، أحمد صغيري

خط الهجوم: عمرو جمال، سيف تيري، إسلام جمال