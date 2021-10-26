/658117/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-إنبي-والقنوات-الناقلة

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج موعد المباراة:

ويسعى نادي الزمالك للحفاظ على لقبه في الموسم الجديد من الدوري المصري، والتتويج به للمرة الـ14 في تاريخه، بعدما حصل عليه في الموسم الماضي، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

قائمة الزمالك لمواجهة انبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

محمود جنش حارس الزمالك السابق:

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس فيوتشر، أنه كان يجلس على مقاعد البدلاء حتى لا يتم أخذ مكافآت مالية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" إذا تحدثت عن بعض الأمور الخاصة بنادي الزمالك ستحدث أزمة كبيرة للمدرب ولبعض الأشخاص داخل النادي".

وزاد" إحتراما لنادي الزمالك وللجماهير لن أتحدث، ولم أتجاوز في حق كارتيرون وقلت له الحقيقة فقط، وعقدي كان ينص على أخذ مكافآت مالية حال التواجد مع منتخب مصر".