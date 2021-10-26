/658118/موعد-مباراة-تشيلسي-وساوثهامبتون-في-كأس-الرابطة

يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره ساوثهامبتون في دور الـ 16 ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية الموسم الجاري 2021-2022، على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ينتظر أن يتم نقل المباراة تلفزيونيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز علي حساب نادي توتنهام بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما علي أرضية ملعب نادي توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرالتعادل السلبي علي مجريات الشوط الأول من المباراة ثم في الدقيقة50 من الشوط الثاني تمكن البرازيلي تياجو سيلفا من إفتتاح أهداف اللقاء بهدف لصالح تشيلسي من رأسية رائعة.

ثم أضاف الفرنسي كانتي هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي تشيلسي.

ثم أضاف روديجار الهدف الثالث لصالح نادي تشيلسي لتصبح النتيجة 3-0 .

بهذه النتيجة عزز نادي تشيلسي رصيدة من النقاط إلي13 نقطة محتلاً بها المركز الثاني خلف نادي ليفربول صاحب المركز الأول بنفس عدد النقاط 13 نقطة.

تشكيل تشيلسي المتوقع

في حراسة المرمي: كيبا أريثابالاجا أندرياس كريستينسين – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر سيزار أثبيليكويتا – ماتيو كوفاتشيتش – جورجينيو – ماركوس ألونسو. كاي هافيرتس – ماسون ماونت روميلو لوكاكو.