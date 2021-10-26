/658119/تعرف-على-موعد-مباراة-آرسنال-ضد-ليدز-يونايتد

يخوض فريق أرسنال المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد النني مواجهة هامة أمام ليدز يونايتد في التاسعة إلا ربع مساء اليوم،الثلاثاء، على ملعب ايلاند رود في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جدير بالذكر أن تمكن أرسنال من تحقيق نتائج إيجابية بأخر موجهات قد خاضها بالدوري الإنجليزي، فقد تمكن من الحفاظ على سلسلة انتصارات دامت لـ 7 مواجهات مستمرة.

حقق فريق ارسنال الفوز على فريق أستون فيلا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفي في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات معقل الفريق المدفعجي.

وسجل توماس بارتي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 23 ، وجاء الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثاني لفريق المدفعجيه في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، من خلال ضربة جزاء، وسجل سميث رو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وسجل فريق أستون فيلا الهدف الوحيد له في المباراة في الدقيقة الـ 82 من عمر المباراة، عن طريق جاكوب رامسي من خلال تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك أعلي يمين حارس أرسنال.

وحل فريق أستون فيلا اليوم علي فريق آرسنال ضيفاً ثقيلا ً، على ملعب الإمارات بمدينة لندن، وشارك الدولي المصري محمد النني في قائمة فريق المدفعجيه في خط الوسط، ولكن لم يشارك في اللقاء.

وفي الجانب المقابل يتواجد الفرعون محمود حسن تريزيجيه في الفريق الضيف، في الهجوم والذي يغيب عن ثفوف أستون فيلا من الموسم الماضي بسبب تعرثة لقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي.

تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابرييل ماجالهايس – نونو تافاريز

خط الوسط: توماس بارتي – ألبرت سامبي لوكونجا – بوكايو ساكا – إميل سميث رو – بيير إيميريك أوباميانج

خط الهجوم: ألكساندر لاكازيت.