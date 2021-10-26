/658120/تاريخ-مواجهات-الزمالك-أمام-إنبي-قبل-مباراة-اليوم

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:

وتقابل الفريقان من قبل 36 مواجهة بجميع المسابقات حيث نجح الفريق الأبيض في تحقيق الفوز خلال 20 لقاءً، وتعادل في 10 مباريات، فيما حقق إنبي الانتصار في 6 مباريات وأحرز لاعبو الأبيض 50 هدف، فيما استقبلت شباكه 39 هدف.

وواجه الفريقان بعضمهما في 33 لقاء بالدوري المصري حيث انتصر الزمالك في 18 مباراة، وتعادلا فى 10 مواجهات، وفاز الفريق البترولي في 5 مناسبات، وأحرز الفارس الأبيض 35 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 25 هدف.

قائمة الزمالك لمواجهة انبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

اعتذر نادي بيراميدز عن عدم استضافة ملعبه ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، مباراة نادي الزمالك أمام نظيره انبي والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب.

حيث أكد نادي بيراميدز أنه يستقبل جميع الأندية والمنتخبات بكل رحابة وسعادة وفخر في ظل علاقاته المتميزة بجميع عناصر المنظومة الكروية المصرية، ويوافق على استضافة ملعبه للمباريات المطلوبة طالما كان متاحا، وهو ما حدث العام الماضي من استضافة مباريات لنادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي، وكذلك لمنتخب مصر الأول، ولقاءات بالبطولة العربية للشباب، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.

الزمالك وإنبي

أشار النادي إلى أنه بالاتفاق مع الشركة القائمة بأعمال صيانة أرضية الملعب والتي تجرى بشكل دوري عقب نهاية كل موسم، تقرر فتح الملعب فقط بشكل استثنائي لخوض فريق بيراميدز مبارياته الثلاثة أمام عزام التنزاني بالكونفدرالية والمقاصة والاتحاد السكندري في الدوري.