أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُعقد أعمال الاجتماع التاسع للجنة الصحة والصحة النباتية، حضوريًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كيجالى

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى فى روندا، لتقييم التقدم المحرز منذ القمة الخامسة للاتحادين التى عُقدت بمدينة أبيدجان فى ساحل العاج خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر الماضى، وذلك قبل القمة المقرر عقدها فى بروكسل عاصمة بلجيكا عام 2022.

القاهرة

يعقد بنك الاستثمار الأوروبى ندوة بعنوان "أدوات وآفاق التمويل المستدام لمشروعات المياه"، بالشراكة مع وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألمانى KfW، وذلك ضمن أسبوع القاهرة للمياه.

بيروت

تُعقد جلسة للجان المشتركة بـ مجلس النواب اللبنانى، فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لدراسة رد قانون الانتخابات.

الإسكندرية

تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات "مؤتمر الاتحاد الدولى للجامعات البحرية لعام 2021"، بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبى قير فى الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبى لتأسيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

القاهرة

تُطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قافلة طبية لأهالى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة بنى سويف، وذلك لدعم بناء الإنسان فى عهد الجمهورية الجديدة.

القاهرة

تُقيم جامعة الأزهر، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، معرضها السنوى الثانى للكتاب، بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة نصر فى القاهرة.

القاهرة

تنطلق أعمال معرض لوحات الفن التشكيلى "أبيض وأسود" لعدد من الفنانين التشكيليين والتطبيقيين من مصر والوطن العربى، بقاعات جاليرى لمسات بوسط القاهرة، فى تمام الساعة السابعة مساءً، تحت عنوان "شطرنج"، ويستمر حتى 30 أكتوبر الجارى.

القاهرة

يُنظم "منتدى الاستقلال الثقافى" فى القاهرة محاضرة بعنوان "البُعد النفسى للثقافة.. نظرة أعمق"، يلقيها الدكتور صلاح أبو الفضل استشارى الطب النفسى المصرى فى لندن، فى تمام الساعة السادسة مساءً.

تونس

يواجه المنتخب الوطنى لسيدات كرة القدم مضيفه التونسى، فى اللقاء الذى سيجمع بينهما على الملعب الأوليمبى بالمنزه بتونس، وذلك فى مباراة العودة بالدور الأول بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 التى ستُقام فى المغرب.

القاهرة

يلتقى فريقا الزمالك وإنبى على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الأولى لمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.