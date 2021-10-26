المصدر الرئيسى للمياه.. الاتحاد الأوروبى: نتفهم أهمية النيل لمصر

جدة - نرمين السيد - وأثنى الدكتور عبدالعاطى، على دور الاتحاد الأوروبى فى دعم قطاع المياه فى مصر سواء من خلال الدعم الفنى أو إتاحة التمويل لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مصر، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى بمؤسساته المختلفة يعد من أهم شركاء التنمية الأمر الذى يعتبر مثالاً ملموسًا على الشراكة الناجحة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التغيرات المناخية والهجرة والتى يمكن لمصر والاتحاد الأوروبى تعزيز شراكتهما فيها، مع العمل سويا لضمان بيئة مواتية للاستثمار فى هذه المجالات.

ومن جانبه أشار مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد الأوروبى يعطى الأولوية لملف المياه كونه محدد رئيسى للتنمية المستدامة وما يرتبط بها من أبعاد اقتصادية واجتماعية، مبديا تفهمه لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره المصدر الرئيسى للمياه فى مصر.