محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان مع وفد من شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس إمام عفيفى نائب رئيس الشركة، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد محافظ أسوان، أهمية التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات التنفيذية من أجل تذليل العقبات قبل وأثناء تنفيذ المشروعات؛ لضمان الإسراع بنسب التنفيذ؛ طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، بالإضافة إلى الجودة فى مستوى التنفيذ.
ولفت المحافظ إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تستهدف إحداث نقلة نوعية فى الريف المصرى، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة لمختلف نواحى الحياة للأسر داخل القرى المستهدفة، التى وصلت 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة تشهد حالياً ملحمة كبيرة تتجسد فى تنفيذ 696 مشروع بتكلفة 14.069 مليار جنيه.
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