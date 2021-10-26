/658121/تشكيل-الزمالك-المتوقع-في-افتتاحية-الدورى-أمام-إنبي

يستضيف فريق إنبى نظيره الزمالك في الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت في أولى مواجهات الفريقين في مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد «زيزو» وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

قائمة الزمالك لمواجهة انبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما” – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

اعتذر نادي بيراميدز عن عدم استضافة ملعبه ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، مباراة نادي الزمالك أمام نظيره انبي والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري الممتاز وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب.

حيث أكد نادي بيراميدز أنه يستقبل جميع الأندية والمنتخبات بكل رحابة وسعادة وفخر في ظل علاقاته المتميزة بجميع عناصر المنظومة الكروية المصرية، ويوافق على استضافة ملعبه للمباريات المطلوبة طالما كان متاحا، وهو ما حدث العام الماضي من استضافة مباريات لنادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي، وكذلك لمنتخب مصر الأول، ولقاءات بالبطولة العربية للشباب، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.

الزمالك وإنبي

أشار النادي إلى أنه بالاتفاق مع الشركة القائمة بأعمال صيانة أرضية الملعب والتي تجرى بشكل دوري عقب نهاية كل موسم، تقرر فتح الملعب فقط بشكل استثنائي لخوض فريق بيراميدز مبارياته الثلاثة أمام عزام التنزاني بالكونفدرالية والمقاصة والاتحاد السكندري في الدوري.