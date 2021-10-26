«لتخفيف مدة سجنها»..ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد سما المصري

/658122/لتخفيف-مدة-سجنهاريهام-سعيد-تتنازل-عن-قضيتها-ضد-سما-المصري

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن نيتها في التنازل عن قضيتها ضد الفنانة سما المصري والتي اتهمتها بها بالسب والقذف وكانت المحكمة أعلنت براءتها كحكم درجة أولى.

دوت الخليج يرصد تنازل سما المصري عن قضيتها ضد سما المصري

وكتبت سما المصري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بعد تفكير طويل ووجع قررت التنازل عن قضيه سما المصري لتخفيف مده سجنها».

وتابعت: «ثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ)».

أزمة ريهام سعيد مع سما المصري

الجدير بالذكر، أنه بدأت أزمة ريهام سعيد مع سما المصري في 2019 بعدما قاضي محامي الأولى بتهمة الكسب والقذف، وأيدت محكمة مستأنف جنح المحكمة الاقتصادية، منتصف أغسطس الماضي، براءة سما المصري في اتهامها بإرسال عبارات خادشة للحياء إلى ريهام سعيد.

وبعدها أوضحت التحقيقات أن المتهمة أرسلت للمجني عليها رسائل تحوي عبارات وألفاظا خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتس آب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف، كما هو مبين من التحقيقات.

ريهام سعيد تتعرض للسحر الأسود

وفي وقت سابق، زعمت الإعلامية ريهام سعيد في بث جديد نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أنها تعرضت للسحر الأسود بعد حلقاتها مع الخمس بنات الممسوسين والتي لاقت نجاحات ساحقة ومشاهدات عالمية

أوضحت ريهام سعيد في بداية البث بأنها حينما ذهبت لمنزل 5 بنات أثناء برنامجها، قالوا لها إن البيت تحته آثار ولذلك حدث لهم مسّ، وأنها كانت جريئة ومن الناس التي لا تقتنع بفكرة المس، لافته: «أنا حياتي بايظة تماما، أولادي كويسين وجوزي كويس، لكن حياتي مش ماشية في سياقها العادي وبيحصل حاجات كتير قوي مش ماشية مع الواقع».

ريهام سعيد تتعرض للإضطهاد بشكل متكرر

وتابعت سعيد موضحة: “قضيتي إني مؤمنة إن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق، والناس بتاعة ربنا اللي مش بيقى ليها في الدجل والشعوذة، بيقولولي إن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده، وللأسف هي مش جهة واحدة اللي بتعمل كده.. ناس كتير أوي وأسبابهم مختلفة".

واستكملت: «ناس مش عايزة تهدى غير لما أنا يتقضي عليا خالص وأنا مش متضايقة خالص أنا بس زهقت».