/658125/فضل-شاكر-يطرح-أغنية-جديدة-بالتعاون-مع-أحمد-المالكى-بعنوان-قاعد-مكانا

يتعاون المطرب اللبناني فضل شاكر مع المؤلف أحمد المالكي في عمال غنائي جديد، تحت عنوان «قاعد مكانا» والتي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أحدث أغنيات المطرب فضل شاكر

وطرح الفنان فضل شاكر مؤخرا أغنية «فستان الحلوة»، مع الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان وليد سعد، والتوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومكس وماستر هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية: “فستان الحلوة، فستان الحلوة بيغرينى، وقوامها مدوخنى ياعينى، ورينى جمالك ورينى، ورينى الحلاوة، السهرة حاتحلى وصباحى، الناس حاتغمض وأنا صاحى، وأخدِك ف إيديا ف مرواحى، وتزيد الغلاوة”.

فضل شاكر يطرح أغنية «عايشين ومش عايشين»

وكان النجم اللبنانى فضل شاكر، طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة «عايشين ومش عايشين»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهى من الأغانى الرومانسية التي عايد بها الجمهور خلال فترة عيد الأضحى.

أغنية «عايشين ومش عايشين» من كلمات الشاعر رؤوف رأفت ومن ألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع موسيقى ومكس ماستر عمرو الخضري، ‎إشراف عام إياد النقيب.

من ناحية أخرى، يتعاون النجم فضل شاكر فى أغنية جديدة من كلمات أحمد المالكى وألحان إسلام زكى وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.

آخر أعمال فضل شاكر الغنائية

يذكر أن آخر الأغانى التى طرحها فضل شاكر، أغنية تحمل اسم «لسه الحالة ماتسرش»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقى صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام إياد النقيب.

وترصد كلمات أغنية «لسه الحالة ماتسُرش» مشاعر عن الحب والألم من خلال رؤية مزايا المحبوب وعيوبه.