صور.. «الوطنية للتدريب» تنظم حفل تخرج برنامج أعضاء المكتب الفنى لشركة جاسكو

جدة - نرمين السيد - نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، حفل تخرج برنامج تدريب أعضاء المكتب الفنى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والذى تم تدريبهم فيه على أحدث المهارات الشخصية ونظريات الإدارة ذات الصلة بنطاق عملهم.





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