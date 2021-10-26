محافظ أسوان يوافق على إنشاء محور جديد بتكلفة 650 مليون جنيه

وأفاد بيان صحفى صادر عن محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، بأن المحافظ استعرض التصميم والمخطط التفصيلى للمحور المرورى الجديد، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان.
وأكد المحافظ أن ما تشهده مصر حاليا - بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى - من استحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، بالإضافة إلى المحاور والكبارى، منها محافظة أسوان؛ يعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة؛ حيث إن هذا المحور الدائرى؛ سيسهم فى تحويل حركة النقل الثقيل من جنوب شرق المدينة والتى يقع فيها المحاجر والمناجم ، علاوة على المنطقة الصناعية بالعلاقى إلى الطريق الصحراوى الغربى مباشرة.
وأوضح أن ذلك يتوازى مع الدور الحيوى للطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم لتوزيع حركة النقل الثقيل بين المحورين الدائرى والإقليمى، وبالتالى القضاء نهائياً على أى إختناقات مرورية ، بجانب الحفاظ على شبكات البنية التحتية ، فضلا عن تسهيل الحركة المرورية لباقى السيارات والمركبات.
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