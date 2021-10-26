عبد العاطى يبحث مع مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الاوروبى ملف التغيرات المناخية...

- عبد العاطى : الإتحاد الاوروبى من أهم شركاء التنمية مع مصر

- اوليفر يبدى تفهمه لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره المصدر الرئيسى للمياه

عقد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري لقاءا مع السيد/ اوليفر فارهيلى مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الاوروبى.

وأثنى الدكتور عبد العاطى على دور الاتحاد الأوروبى فى دعم قطاع المياه فى مصر سواء من خلال الدعم الفنى أو إتاحة التمويل لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مصر ، مشيرا إلى أن الإتحاد الاوروبى بمؤسساته المختلفة يعد من أهم شركاء التنمية الأمر الذى يعتبر مثالاً ملموسًا على الشراكة الناجحة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التغيرات المناخية والهجرة والتي يمكن لمصر والاتحاد الأوروبي تعزيز شراكتهما فيها ، مع العمل سويا لضمان بيئة مواتية للاستثمار في هذه المجالات.

ومن جانبه أشار السيد اوليفر أن الاتحاد الاوروبي يعطى الأولوية لملف المياه كونه محدد رئيسي للتنمية المستدامة وما يرتبط بها من ابعاد اقتصادية واجتماعية ، مبديا تفهمه لاهمية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره المصدر الرئيسى للمياه فى مصر.